Shakhtar-Inter le formazioni ufficiali. Titolari Young e Hakimi

Scenderanno tra poco in campo a Kiev (ore 18.55) le formazioni di Shakthar Donetsk e Inter, nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Dopo il pari interno contro il Borussia Moenchengladbach, i nerazzurri di Conte non possono più perdere punti per strada per sperare in una qualificazione tranquilla. Per puntare alla vittoria, il tecnico salentino torna ad affidarsi a Young e Hakimi sulle fasce. In difesa torna Bastoni titolare con De Vrij e D'Ambrosio. Coppia d'attacco Lukaku-Lautaro, panchina per Eriksen.

Queste le formazioni ufficiali del match:

SHAKTHAR (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava, Bonder, Kornienko; Marlos, Maycon; Teté, Marcos Antonio, Solomon; Dentinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young, Lukaku, Lautaro.

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://www.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/shakhtar-donetsk-inter/364884.html