Real Agro Aversa. Arriva un macedone ex Nola e Nocerina

Il Real Agro Aversa piazza un colpaccio internazionale: firma il 26enne macedone Hristijan Denkovski, che arriva dal Nola ma ha già dimostrato in Italia e in Europa tutte le sue importanti qualità tecniche. Stiamo parlando di un centrocampista che è stato fortemente voluto dal presidente Guglielmo Pellegrino, su consiglio del responsabile scouting Francesco Orabona, e del direttore sportivo Paolo Filosa.

Come già detto il 26enne, gestito dall’ingegnere Gennaro Falco, può giocare anche da trequartista e negli ultimi mesi ha giocato anche con la Nocerina e nell’ultima stagione nella Serie A della Macedonia vestendo la maglia del Belasica con la quale ha collezionato 11 presenze e 2 gol. Un passato in Olanda alle spalle, il neo calciatore granata ha vestito anche la maglia del Groningen e soprattutto, seppur solo a livello giovanile, dell’Ajax. Con il Groningen ha vinto una coppa nazionale insieme ad Hatebor. Poi è stato in Spagna e in India. Ha anche presenze nella Nazionale under 20-21 della Macedonia.