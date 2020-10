Benevento. Inzaghi ne convoca 26 per l'Empoli: Moncini c'è, Iago no

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 26 calciatori convocati per la gara di Coppa Italia #BeneventoEmpoli - III° Turno Eliminatorio - in programma domani 28 ottobre, ore 16.00, presso lo stadio "C. Vigorito":

PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.

DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia.

CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Schiattarella, Tello, Basit, Masella, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita;

ATTACCANTI: Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula, Caprari.