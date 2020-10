Gozzano, confermato il recupero con il Legnano

Mancano ormai meno di 24 ore al calcio d'inizio del recupero della sfida di campionato tra Legnano e Gozzano ma lo svolgimento della partita è stato in bilico fino all'ultimo, con l'ombra di un possibile stop anche per il campionato di Serie D che ha tenuto con il fiato sospeso fino alla votazione del tardo pomeriggio che ha dato il via libera alla continuazione della stagione nel massimo campionato dei Dilettanti, almeno fino a prossimi sviluppi che non sono però al momento prevedibili.

Contro i lilla di Lucio Brando, posizionati in piena zona playout ma con due gare da recuperare rispetto al resto del gruppo, i rossoblu cusiani avranno la possibilità di proseguire la scia di vittorie iniziata a Casale e proseguita domenica con l'Arconatese che ha permesso alla formazione di Soda di scalare la classifica e puntare alle posizioni di vertice dove Bra e Pont Donnaz si sono ormai stanziate da tempo, in attesa che il quadro venga completato con i molti recuperi che ancora pendono sul destino del girone A.

Calcio d'inizio al "Mari" alle 14.30 in uno stadio ovviamente chiuso ai tifosi e con gli ospiti che punteranno ancora sulla coppia d'attacco Sylla-Allegretti che tanto bene sta facendo in questa prima fase di stagione.