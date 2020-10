VIDEO - Spadafora illustra le indennità previste per ASD e SSD

Il Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta Facebook, ha illustrato le misure prese dal Consiglio dei Ministri tenuto quest'oggi per far fronte al mese di chiusura stabilito dall'ultimo DPCM per contrastare l'emergenza coronavirus.

Il ministro, che si è detto dispiaciuto per l'aver dovuto chiudere le attività sportive chiedendo un sacrificio immenso ai titolari, ha anche detto che tali misure sono immediatamente esecutive e non necessiteranno di ulteriori norme per l'approvazione.