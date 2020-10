Roma, contro il CSKA Sofia sarà turnover: chance per Mayoral

La Roma è attesa dalla seconda giornata di Europa League. Giovedì, ci sarà lo scoglio CSKA Sofia da superare. Dopo la grande partita alla Scala del calcio contro il Milan, Paulo Fonseca è consapevole che bisognerà riservare le energie e recuperarle del tutto in vista del campionato e, dunque, risulta piuttosto auspicabile che, il tecnico portoghese opti per un turnover.

Una grande squadra è tale quando non tende a bilanciare le tante partite ma affronta i diversi match con la stessa determinazione. Questa è la filosofia che vorrà inculcare l'allenatore ai suoi ragazzi. La sfida dell'Olimpico, almeno sulla carta, è alla portata dei giallorossi ma la vittoria bisognerà sudarsela, trattasi sempre di una sfida europea. Tra i pali ritorna Pau Lopez, chiamato ad una risposta dopo un periodo piuttosto negativo. A destra, sulla linea difensiva, ballottaggio tra Santon e Bruno Peres. A centrocampo il giovane Villar è il candidato numero uno per affiancare Cristante. In attacco chance per Mayoral. Tutto sommato sarà una Roma diversa ma la mentalità dovrà essere la stessa. Una Roma giovane ma consapevole dei propri mezzi, è quello che si aspetta Fonseca.