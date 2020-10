Dilettanti. Ecco il chiarimento: vietati gli allenamenti individuali

E' arrivato in serata il chiarimento che il mondo dello sport dilettantistico stava aspettando da quando è stato emanato l'ultimo DPCM: il Ministero degli Interni, oltre alle competizioni dei campionati non di interesse nazionale, ha vietato anche gli allenamenti, compresi quelli in forma individuale.

Il calcio e tutti gli sport dilettantistici sono, quindi, del tutto sospesi almeno fino al prossimo 24 novembre, data di scadenza del DPCM del 24 ottobre e data nella quale si spera la curva dei contagi sia tornata al di sotto dei livelli di guardia attuali.

Si tratta di un ulteriore colpo per le società dilettantistiche che vedranno buttato al vento il lavoro fin qui svolto: sarebbe da pazzi, infatti, pensare che, seppure si avesse l'ok per la ripresa alla fine di novembre, le squadre tornino in campo senza aver effettuato un richiamo di preparazione. Visto anche il periodo invernale si andrebbe incontro ad infortuni a raffica dovuti al periodo di inattività.

CLICCA QUI per scaricare la circolare.