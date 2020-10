Serie D, solo cinque gare disputate

Al limite della regolarità il girone A di Serie D che domenica ha visto disputare cinque gare sulle dieci in programma, ci sono squadre che hanno più rinvii che match giocati, il Varese ha giocato una partita su sei!!!

Rinviate Bra-Vado, Varese-Folgore Caratese, Derthona-Fossano, Saluzzo-Sanremese e Sestri Levante-Caronnese la prima pagina la merita il Pontdonnaz che con la vittoria di misura sull’Imperia agguanta al primo posto il Bra; sembra essersi sbloccato il Chieri che con un tennistico sei a uno supera la Lavagnese, sette gol anche tra Castellanzese e Legnano con i padroni di casa che vincono per cinque a due.

Pareggio a reti bianche tra Borgosesia e Casale con gli ospiti che conquistano il primo punto della stagione, sei punti in pochi giorni per il Gozzano che con i gol di Allegretti e Sylla supera per due a zero l'Arconatese.

Risultati e classifica di giornata