Brindisi, Montella: ''Gara speciale. Grande affetto per Taranto''

Intervistato dai colleghi di Tuttosporttaranto.com, l'advisor del Brindisi Gino Montella, nonché ex dg del Taranto, ha parlato dell'ormai imminente derby con i rossoblù che si disputerà domenica 1 novembre allo stadio ''Erasmo Iacovone''. Queste alcune delle sue parole:

''Quella di domenica prossima per me, è una gara speciale. Non nascondo il mio grande affetto per la città di Taranto in cui ho passato ben sei stagioni. Da avversario farà effetto ma ora sono tesserato biancazzurro e devo fare gli interessi del Brindisi. Spero di assistere ad una bella partita.

Sarà sicuramente un match strano vista l’assenza del pubblico che offre emozioni e sensazioni diverse. Già il fatto di avere un numero limitato di spettatori rendeva una sfida più piacevole. L’approccio alla gara dei calciatori sarà diverso. Mi aspetto una partita molto tattica in cui il Brindisi non parte sconfitto. Cercheremo di fare bene su un campo importante''.