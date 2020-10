Coppa Italia. Benevento-Empoli: le probabili formazioni in campo

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi, chiamato a far fronte a tre impegni ravvicinati per la sua squadra, applicherà il turnover nel match odierno per far rifiatare chi ha giocato di più e dare minutaggio ai calciatori meno impiegati fino ad ora. Tra i pali potrebbe esserci Manfredini al posto di Montipò. In difesa Maggio presidierà la corsia di destra, Foulon quella di sinistra mentre al centro, in coppia con Caldirola, ci sarà Tuia, con Glik che siederà in panchina. In mediana, Viola si accomoderà in panchina pronto ad entrare a gara in corso per mettere minuti nelle gambe; Ionita dovrebbe essere schierato come centrale con ai lati Tello ed Hetemaj. In attacco dovrebbero esserci Improta e Sau a dare manforte alla punta che potrebbe essere il giovane Di Serio, con Lapadula e Moncini, quest'ultimo al rientro dall'infortunio subito contro il Bologna, inizialmente in panchina.

QUI EMPOLI - Anche mister Dionisi applicherà un severo turnover per la sua squadra. Ci sarà Furlan tra i pali al posto dell'ex Brignoli. In difesa Zappella e Parisi saranno gli esterni con Casale e Pirrello a formare la coppia di centrali. La linea mediana a 3 sarà formata da Damiani, Ricci e Haas con Bajrami nel ruolo di trequartista a supporto delle punte. In attacco la coppia sarà composta da Matos e Olivieri. Difficile ipotizzare la composizione della panchina perché l'Empoli non ha comunicato la lista dei convocati.