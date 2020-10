UFFICIALE - Fasano-Real Agro Aversa rinviata a data da destinarsi

Fasano-Real Agro Aversa, gara valevole per la 6° giornata del Girone H del campionato di Serie D, in programma domenica 1 novembre alle ore 14:30, è stata rinviata a data da destinarsi. A comunicarlo la LND attraverso una mail inoltrata alle due società:

"La Lega Nazionale Dilettanti comunica che, in seguito a richiesta inoltrata dalla società Real Agro Aversa e tenuto conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente e dalle Autorità Sanitarie, la gara Città di Fasano – Real Agro Aversa in programma il 1° novembre 2020 e valida per la 6° giornata di Campionato di Serie D 2020.21, è rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore".

Nei giorni scorsi la società campana aveva comunicato 8 casi di positività al Covid–19 tra i suoi tesserati (6 calciatori della prima squadra e 2 membri dello staff tecnico e dirigenziale).

Si tratta già del secondo rinvio ufficiale dopo quello di Lavello-Audace Cerignola.