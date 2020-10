Coppa Italia. Benevento-Empoli: le curiosità della partita

La gara tra Benevento ed Empoli, valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia, sarà la centesima per Gaetano Letizia: il terzino napoletano ha totalizzato 34 apparizioni in serie A, 60 in B, 3 in coppa Italia e 2 nei playoff di Serie B; il suo esordio con la casacca giallorossa avvenne il 12 agosto 2017, ancora in una gara di coppa Italia, Benevento-Perugia 0-4.

Sono quattro gli ex della sfida: due vestono la casacca della Strega, Barba e Tello, e due quella dei toscani, Brignoli e Bandinelli.

Mister Inzaghi, da allenatore, ha sfidato l'Empoli per sette volte, prima di oggi: due successi per parte e tre i pareggi. Dionisi, invece, non ha mai battuto il Benevento: il bilancio è di un pareggio e due sconfitte. I due allenatori si sono incrociati per due volte: Inzaghi ha totalizzato una vittoria ed un pareggio contro Dionisi.