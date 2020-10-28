Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo
Nessun giocatore squalificato nel girone F di Serie D dopo le cinque gare disputate domenica scorsa.
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dal Sostituto, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 28 ottobre 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 25/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)
MAZZOTTI NICOLA (ATLETICO TERME FIUGGI)
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
BLANDO GIOVANNI BOSCO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
STRANO EMANUELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)
GUIDA MICHELE (VASTOGIRARDI)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
MORICONI PIERLUIGI (ATLETICO TERME FIUGGI)
FERMANI NICHOLAS (CASTELFIDARDO)
LOVISO MASSIMO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
TENKORANG JOSHUA (CITTA DI CAMPOBASSO)
MASOTTA PAOLO (FOOTBALL CLUB MATESE)
ALBANESI LORENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
BILELLO GIACOMO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)
CAPEZZANI LORENZO (TOLENTINO 1919 SSDARL)
GENTILE VINCENZO (VASTOGIRARDI)
PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
MATALONI GIACOMO (CASTELFIDARDO)
BASILICO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
BREGASI LORENZO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
BONTA' FRANCESCO (CITTA DI CAMPOBASSO)
CANDELLORI KEVIN (CITTA' DI CAMPOBASSO)
VANZAN NICOLA (CITTA' DI CAMPOBASSO)
ABREU SANTOS JOSE LEONA (FOOTBALL CLUB MATESE)
TOMMASONE VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)
LUPOLI ARTURO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
MBUBA OKE WA LUTET JEAN F. (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)
NSUMBU TANDA ANDY CLAUGUY (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)
SPANO DOMENICO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)
CESARIO MICHELE (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
DI STEFANO RICCARDO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
GALLO MATTEO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
MARCHIONNI LORENZO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)
CAMARA SOULEYMANE (VASTOGIRARDI)
COIA MICHELE (VASTOGIRARDI)