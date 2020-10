Cavese, tamponi negativi: squadra in viaggio per Bisceglie

La Cavese1919 comunica che il ciclo di tamponi effettuato nella mattinata di oggi non ha fatto emergere ulteriori positività. La squadra, pertanto, è partita in questi minuti in pullman per raggiungere lo stadio ‘Ventura’ di Bisceglie, dove questa sera alle 20.30 giocherà il recupero della 2/a giornata di campionato.

Questi i convocati:

PORTIERI: 12 D’Andrea, 22 Paduano;

DIFENSORI: 3 Ricchi, 13 Marzupio, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro;

CENTROCAMPISTI: 4 Migliorini, 15 Cuccurullo, 16 De Luca, 29 Zedadka, 31 Esposito, 34 Pompetti;

ATTACCANTI: 7 Russotto, 9 De Paoli, 10 De Rosa, 19 Oviszach, 35 Senesi, 37 Vivacqua.