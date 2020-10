Avellino - Turris: le formazioni ufficiali

L'Avellino per confermarsi nel ruolo di anti-Bari; la Turris per riscattare lo scivolone nel derby con la Paganese, unica macchia in un grande inizio di stagione.

Le due formazioni campane recuperano oggi gli ottantuno minuti restanti dell'esordio stagionale, sospeso per maltempo.

Di seguito le scelte dei due allenatori.

Avellino: Forte, Dossena, Miceli, Rocchi, Adamo, Aloi, Silvestri M, D'Angelo, Tito, Santaniello, Maniero.

Turris: Abagnale, Esempio, Lorenzini, Rainone, Loreto, Franco, Signorelli, Fabiano, Da Dalt, Pandolfi, Giannone.