Coppa Italia. Benevento-Empoli 2-4: la gara si decide nella ripresa

E' finita 2-4 tra Benevento ed Empoli nel match di questo pomeriggio al "Vigorito" valido per il terzo turno di qualificazione della Coppa Italia. A passare al turno successivo, dunque, è l'Empoli che affronterà il Brescia.

L'Empoli comincia con buon piglio ma i ragazzi di mister Dionisi non impensieriscono mai seriamente Manfredini nei primi 45'. Diverso il discorso dalle parti di Furlan, portiere ospite: prima Maggio al 20' e poi Tello al 40' lo chiamano all'intervento ma l'estremo difensore dei toscani si fa trovare pronto in entrambe le occasioni. Poco prima dello scadere dei primi 45', Maggio sfiora il gol sugli sviluppi di un corner calciato da Sau. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa, dopo soli 2', l'Empoli passa in vantaggio: Olivieri è lesto nell'insaccare nella porta giallorossa un preciso passaggio di Bajrami. Dieci minuti dopo arriva il pareggio della Strega: angolo di Sau e Maggio mette alle spalle di Furlan. La gioia per il pareggio dura poco per il Benevento che al quarto d'ora della ripresa subisce la rete del nuovo vantaggio empolese: Mancuso, entrato da pochissimo, mette alle spalle di Manfredini con un tiro dal limite sugli sviluppi di un corner. Passano altri sei giri di lancette e l'Empoli sigla anche la terza rete: ancora Mancuso, questa volta su cross di Bajrami, sigla di testa l'1-3. Il Benevento resta in 10 uomini per l'espulsione di Schiattarella all'80' e subisce la quarta rete ospite all'85': a siglarla è ancora Mancuso che realizza la sua tripletta personale con un tiro nell'area giallorossa sul quale Manfredini non è impeccabile. Al 91' il Benevento dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di Moncini su assist di Letizia. Al triplice fischio, dunque, il finale è di 4-2 per l'Empoli sul Benevento: i toscani passano il turno e affronteranno, nel quarto turno eliminatorio, il Brescia che ha battuto a sua volta il Perugia per 3-0.

