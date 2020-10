Taranto, Montervino: "Contro il Brindisi c'è voglia di riscatto"

Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, nel corso della trasmissione Rossoblù 85 ha analizzato la caotica situazione che attraversa il calcio in questo periodo, ritenendosi soddisfatto per la decisione presa dai diversi club per il proseguo del campionato di Serie D. L'ex calciatore del Napoli e attuare diesse rossoblù ha sottolineato: "Il risultato odierno è un messaggio importante che tutta la serie D ha voluto dare, è un risultato che da tranquillità a tutti i calciatori . Spero che la serie D faccia da traino per tutti gli altri campionati che si sono fermati".

Inevitabile non menzionare il derby contro il Brindisi che attende la compagine guidata da Laterza: "Proveremo a riscattare la sconfitta contro il Sorrento" inoltre apre una parentesi sul rinvio del match di domenica scorsa dopo i casi di positività: "Il Taranto ha rispettato rigorosamente i protocolli. La situazione è sotto controllo e gli atleti si sono posti in quarantena fiduciaria. C’è da dire che comunque il rinvio ci è servito per migliorare la forma fisica di giocatori come Alfageme o anche Gonzalez che potrebbe essere disponibile già domenica prossima contro il Brindisi".