Doppia rimonta Turris, Avellino beffato: derby in parità

Rocambolesco pareggio nel derby di Serie C tra Avellino e Turris: gara emozionante sin dai primi minuti, con tante emozioni fino all'ultimo secondo.

Le prime chance sono per la Turris ma Giannone e Pandolfi sono imprecisi. Al 26esimo va in vantaggio l'Avellino: tiro di D'Angelo che sbatte sul palo, tap in di Santaniello e gol.

Nel finale di primo tempo e nell'avvio della ripresa cala la Turris che accusa lo svantaggio e cresce l'Avellino che costruisce diverse buone azioni.

Al 74esimo il raddoppio: tiro di Tito che subisce una deviazione e infila Abagnale. Poi l'episodio che cambia il match: a gioco fermo Maniero colpisce Lorenzini e si fa espellere ingenuamente.

A questo punto la Turris inizia a spingere alla ricerca disperata del gol. Al minuto 85 si riapre il match: cross di Da Dalt per il colpo di testa di Persano, è 2-1.

Continua il forcing dei corallini e al 93esimo si completa la rimonta: Pane valuta male un cross e Romano di testa appoggia la palla nella porta sguarnita.

Finisce in parità e con la clamorosa doppia rimonta della Turris che beffa l'Avellino: i lupi perdono la chance di agguantare il primato.

TABELLINO

AVELLINO (4-3-1-2): Forte (8' st Pane); Adamo, Dossena, Miceli, Tito; Aloi, M. Silvestri (1' st Nikolic), D'Angelo; De Francesco (42' st Bruzzo); Santaniello, Bernardotto (24' st Maniero). A disp.: Pizzella, Mariconda, Burgio. All.: Braglia.

TURRIS (4-3-3): Abagnale; Esempio, Rainone, Lorenzini (38' st Sandomenico), Loreto; R. Fabiano (1' st Romano), Signorelli (31' st Longo), Franco; Giannone, Pandolfi (18' st Persano), Da Dalt. A disp.: Lonoce, Marchese, Di Nunzio, Esposito, Alma, D'Ignazio. All.: F. Fabiano.

ARBITRO: Longo di Paola.

RETI: 26' pt Santaniello, 28' st Tito, 40' st Persano, 47' st Romano.