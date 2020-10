Club Brugge-Lazio, le formazioni ufficiali: Akpa Akpro dal 1'

Club Brugge-Lazio è il match valido per la seconda giornata di Champions League, Gruppo F. Simone Inzaghi si presenta con una formazione obbligata a causa dei numerosi indisponibili tra i quali Immobile e Luis Alberto. Entrambe possono contare sull'ottimo stato di forma dopo le vittorie contro Zenit, per i padroni di casa e il Borussia Dortmund per i biancocelesti.

Ecco gli schieramenti ufficiali:

CLU BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Ritz, Vanaken, Sobol; Bonaventure, De Katelaere. All. Clement

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Correa. All. Inzaghi