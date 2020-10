Cavese corsara al "Ventura", Bisceglie sconfitto di rigore

Al "Ventura" arriva la prima vittoria stagionale della Cavese che si impone sul Bisceglie: decide la partita la rete segnata su rigore da De Rosa nel secondo tempo.

Nel primo tempo partono forte i metelliani. Al nono ci prova De Rosa, botta da posizione defilata e Russo para deviando in corner. Tre minuti dopo bel tiro a giro di Russotto, alto di poco. Al 21esimo ancora Russotto con un tiro a giro, palla fuori di un soffio.

Dopo l'inizio sprint della Cavese il Bisceglie sembra trovare le misure e nell'ultimo quarto d'ora regna l'equilibrio. Si va all'intervallo a reti inviolate.

A inizio ripresa subito un brivido: Vona non trova la deviazione e la palla esce fuori di pochissimo, Bisceglie pericoloso. Al 52esimo un tocco di mano di Cigliano causa un rigore: dal dischetto De Rosa non sbaglia e porta la Cavese in vantaggio.

I ritmi in campo sono molto bassi: la Cavese arretra il proprio baricentro, il Bisceglie non riesce a reagire e non riesce mai a rendersi pericoloso.

Nel finale un clamoroso botta e risposta che però non cambia l'esito della gara. All'85esimo Cavese vicina al raddoppio: bella percussione di Oviszach che serve Senesi che da distanza ravvicinata calcia sull'esterno della rete. Quattro minuti dopo Bisceglie vicino al pari: deviazione d'esterno del subentrato Musso, D'Andrea salva.

Nel recupero non accade nulla. Serata no per il Bisceglie, festeggia la Cavese per il primo successo che le consente di abbandonare l'ultima posizione in classifica.