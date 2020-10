Successo importante nel recupero di ieri del girone A di Serie C per il Como che supera ad Alessandria due a uno la Juventus U23 portandosi al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla Pro Vercelli.

Lariani in gol nel primo tempo con Arrigoni, nella ripresa raddoppia Gatto, non serve il gol di Marques ai bianconeri.

La nuova classifica