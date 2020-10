Taranto-Brindisi: i precedenti. Messapici vittoriosi una sola volta

Domenica 1 novembre Taranto e Brindisi si affronteranno nel big match della 6° giornata del Girone H del campionato di Serie D. Un derby senza ombra di dubbio importante in chiave alta classifica e che rievoca ricordi non indifferenti.

Sono 22 i precedenti disputati in terra ionica: Il bilancio sorride e non poco ai rossoblù: 12 vittorie, 9 pareggi ed 1 sola sconfitta. Brindisi vittorioso per la prima volta allo "Iacovone" solamente la scorsa stagione, quando i biancazzurri allenati da Massimiliano Olivieri si imposero 0-1 grazie al gol siglato da Granado al 90'.

Ecco nel dettaglio i precedenti:

1930-1931: Taranto-Brindisi 4-1

1938-1939: Taranto-Brindisi 1-1

1939-1940: Taranto-Brindisi 1-0

1940-1941: Taranto-Brindisi 3-0

1941-1942: Taranto-Brindisi 4-0

1942-1943: Taranto-Brindisi 3-1

1946-1947: Taranto-Brindisi 0-0

1947-1948: Taranto-Brindisi 3-2

1950-1951: Taranto-Brindisi 1-0

1951-1952: Taranto-Brindisi 1-0

1968-1969: Taranto-Brindisi 2-0

1972-1973: Taranto-Brindisi 1-1

1973-1974: Taranto-Brindisi 0-0

1974-1975: Taranto-Brindisi 1-1

1975-1976: Taranto-Brindisi 0-0

1985-1986: Taranto-Brindisi 2-0

1989-1990: Taranto-Brindisi 1-1

1993-1994: Taranto-Brindisi 0-0

2012-2013: Taranto-Brindisi 1-1

2013-2014: Taranto-Brindisi 2-1

2014-2015: Taranto-Brindisi 2-1

2019-2020: Taranto-Brindisi 0-1