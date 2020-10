Recuperi D, vincono Legnano e Lavagnese

Si sono giocati ieri due recuperi del girone A di Serie D che hanno visto in entrambi i casi le squadre di casa portare a casa i tre punti.

Prima vittoria stagionale per il Legnano che supera nella ripresa per due a zero il Gozzano, le reti siglate da Radaelli e Cocuzza; successo interno anche per la Lavagnese, il due a uno sul Casale matura nel primo tempo, all’autorete di Cintoi risponde Poesio, il due a uno che sarà definitivo è firmato da D’Orsi.

La classifica aggiornata