Brindisi, 1 positivo al Covid. A rischio il derby con il Taranto

Brutte notizie in casa Brindisi. Un calciatore biancazzurro è infatti risultato positivo al Covid-19 e posto immediatamente in isolamento. Di conseguenza annullato l'allenamento previsto nella giornata odierna e quello in programma domani, in attesa dei risultati dei tamponi.

La società adriatica ha prontamente attivato tutti i protocolli del caso, informando la Lega Nazionale Dilettanti: a questo punto è a forte rischio la gara di domenica contro il Taranto.

In tal senso seguiranno aggiornamenti.