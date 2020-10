Afragolese: 5 positivi al Covid. Gara con il Sassari rinviata

L'Afragolese 1944, comunica a tutti i tifosi ed agli organi d'informazione, che la Lega Nazionale Dilettanti, ha accolto la richiesta della Società di rinviare la partita Sassari Latte Dolce-Afragolese, valevole per la 6' giornata del girone G del campionato di serie D ed in programma la prossima Domenica, in quanto sono risultati positivi al tampone Covid-19 un calciatore del Lanusei, compagine da noi affrontata la scorsa Domenica, più 5 tesserati rossoblù.

La Società ha attivato la procedura così come recita il DCPM, informando gli organi competenti.

UFFICIO STAMPA AFRAGOLESE 1944