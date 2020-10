Europa League - Le probabili formazioni di Milan-Sparta Praga

Poche ore al fischio d'inizio della seconda giornata della UEFA Europa League. Al San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e Sparta Praga. I rossoneri, reduci dalla vittoria esterna sul Celtic e il pareggio casalingo con la Roma, cercheranno di strappare altri tre punti per mantenere la vetta del gruppo e rendere più agevole il cammino verso la fase successiva.

Mister Pioli proverà a cambiare qualcosa rispetto alla sfida di campionato con la Roma. Out Donnarumma, in porta sarà riconfermato Tatarusanu. In difesa scalpita Dalot che potrebbe fare il suo esordio con la maglia rossonera. A centrocampo altra chance per Tonali che affiancherà Bennancer. Alle spalle di Ibra potrebbe trovare spazio Castillejo con Krunic e Diaz a completare il reparto.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Diaz; Ibrahimovic.

Sparta Praga (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celustka, Krejci; Travnik, Dockal, Pavelka; Hlozek, Julis (Kozak), Moberg.