Crotone testa all'Atalanta

Archiviata la gara di Coppa Italia contro la Spal che ha sancito l’eliminazione degli squali dalla competizione, il Crotone si è ritrovato questa mattina per iniziare a preparare l’impegno di sabato contro l’Atalanta.

Stroppa ha diviso i suoi in due gruppi, chi è stato impegnato ieri in Coppa ha svolto un lavoro di scarico, normale seduta per chi, invece, ieri sera ha riposato.

Domani, giornata di vigilia, in mattinata ci sarà la rifinitura, al termine l’allenatore rossoblù si concederà, attraverso l’ufficio stampa, alle domande dei giornalisti.