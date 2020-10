Inter, per Sensi rientro previsto dopo la sosta di novembre

Non c'è pace per il centrocampista Stefano Sensi. Il calciatore classe 1995 in forza all'Inter, dopo i tanti infortuni patiti nella scorsa stagione, deve fare i conti con un altro ko che lo terrà fuori anche in questa stagione per svariate settimane.

Il centrocampista soffre di un risentimento muscolare alla coscia sinistra che lo vedrà costretto ad effettuare nuovi controlli, visto il dolore ancora persistente. Questo significa che il suo rientro tra i giocatori a disposizione del tecnico Antonio Conte non avverrà sicuramente prima della sosta di novembre.

Un calvario senza fine per uno dei talenti più cristallini ma anche più fragili dell'Inter e della nazionale azzurra.