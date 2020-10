Molfetta-Picerno sarà trasmessa sulla pagina Fb del club meladrino

La partita tra Molfetta-Picerno, in programma domenica, verrà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club melandrino. Il collegamento dallo stadio di Molfetta avverrà alle ore 14.20. Si ricorda che con comunicazione del 26 ottobre, la Lega Nazionale Dilettanti ha concesso autorizzazione alle società di Serie D di trasmettere le gare in modalità live streaming, sul canale social ufficiale, limitatamente al periodo in cui saranno previste le porte chiuse. Si precisa che tale autorizzazione, in deroga al C.U. n. 19 del 15.9.2020 (acquisto diritti audio-video) è riservata esclusivamente alle società, fatti salvi tutti i diritti acquisiti dalle emittenti televisive che ad oggi hanno acquistato i pacchetti.

Ufficio Stampa Az Picerno