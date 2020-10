Real Agro Aversa. Firma una punta ex Bisceglie e Roccella

Il Real Agro Aversa piazza un altro importante colpo in attacco: firma il 20enne Antonio Messina, originario di Casaluce, che dalla prossima gara di campionato vestirà la maglia granata. Ennesima importante operazione di mercato messa a segno dal presidente Guglielmo Pellegrino, dal direttore sportivo Paolo Filosa e da Francesco Orabona. Il giovane, gestito dall'ingegnere Gennaro Falco, va a rinforzare il reparto d'attacco a disposizione di mister Antonio De Stefano. E' praticamente un ritorno a casa per Messina che già da piccolo aveva indossato la maglia della squadra cittadina, l'Aversa Normanna, con la formazione Giovanissimi.

Dopo i Giovanissimi con la Normanna ha giocato con SSC Capua, Robur Caserta ed ha esordito in Eccellenza con l’Hermes Casagiove a soli sedici anni, siglando di lì a poco il primo goal contro l’Isola di Procida. Fu il primo classe 2000 a siglare un goal ufficiale con le squadre della provincia di Caserta, attirando su di sì gli occhi di tanti club. Dopo l’esperienza a Villa Literno in Promozione, venne acquistato dal Bisceglie e debuttò a diciassette anni in Serie C, saltando in fretta tantissime tappe. Per lui 13 presenze totali nel professionismo, a cui hanno fatto seguito i 2 goal in 12 presenze con il Roccella in appena cinque mesi di Serie D. La scorsa stagione è volato in Lombardia al Milano City, con cui ha lasciato il segno ed ora, dopo una parentesi all’Avezzano, arriva la sua firma nella sua terra d’origine. Un rientro alla base per aiutare il Real Aversa a conquistare la salvezza.