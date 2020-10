Roma-CSKA Sofia, le probabili formazioni: turno di riposo per Dzeko

La Roma guidata da Paulo Fonseca si prepara a scendere in campo per il secondo turno di Europa League contro il CSKA Sofia. Dopo la vittoria contro lo Young Boys, il tecnico giallorosso ha sottolineato l'ottimo lavoro dei suoi, in questo periodo. In effetti, la compagine capitolina è in un buono stato di forma e lo confermano i 13 risultati utili consecutivi ottenuti. Fonseca, in conferenza stampa ha dichiarato: "Il CSKA Sofia è una squadra insidiosa, hanno appena cambiato allenatore e in passato, battendo il Basilea, si sono rivelati veramente ostici. Dobbiamo concentrarci molto sull'atteggiamento già dai primi minuti".

Ecco dunque le scelte sia del tecnico giallorosso, Fonseca, che dell'allenatore della società bulgara, Morales:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe. All.: Morales.

ARBITRO: Kulbakov (Bielorussia)