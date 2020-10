Benevento. Giallorossi al lavoro: obiettivo Hellas Verona

Il Benevento, dopo la sconfitta contro l'Empoli di ieri e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, è tornato a lavorare: l'obiettivo dei giallorossi è la gara di lunedì 2 novembre contro l'Hellas Verona di mister Juric.

L'allenamento odierno ha visto i calciatori scesi in campo ieri pomeriggio nella gara di Coppa svolgere lavoro defaticante mentre per gli altri c'è stata una seduta tecnico-tattica conclusa con una partita.

Continuano a lavorare per raggiungere la forma ottimale Viola e Moncini che ieri sono ritornati in campo dopo le assenze per i rispettivi infortuni: lunedì sera, salvo sorprese, entrambe dovrebbero accomodarsi in panchina per essere utilizzati, all'occorrenza, a gara in corso.