Gelbison: richiesto il rinvio della gara con il Messina

L’ASD Gelbison comunica che tutti i calciatori e i membri dello staff tecnico sono stati sottoposti ad una serie di test rapidi dopo aver appreso della positività al Covid 19 di alcuni giocatori del Troina Calcio, avversaria della squadra rossoblù nella gara del 18 ottobre.

Di ritorno dalla trasferta, la squadra è stata costantemente monitorata. Due giorni fa, tre atleti rossoblù hanno manifestato sintomi riconducibili al coronavirus. Sono stati tempestivamente messi in isolamento e risottoposti al test rapido antigenico che per tre di loro ha dato esito positivo. La società ora è in attesa di conoscere conoscere l’esito dei tamponi molecolari eseguiti dall’Asl.

Inoltre, l’ASD Gelbison comunica di aver inoltrato alla Lega Nazionale Dilettanti la richiesta di rinvio della gara ACR Messina - Gelbison in programma domenica 1 novembre. Nella consapevolezza della massima rilevanza della salute individuale e pubblica, la società ha predisposto e predisporrá, con la prudenza e il senso di responsabilità che questo momento impone, ogni misura necessaria, al fine di tutelare gli atleti e tutta la comunità, confidando nel supporto di tutti.