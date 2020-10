Hellas Verona. I probabili assenti per la gara con il Benevento

Se mister Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, può sorridere per i recuperi di Viola e Moncini, non può fare altrettanto mister Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, non può fare altrettanto essendo alle prese con alcune assenze importanti in vista del "monday night" contro i giallorossi.

La situazione più preoccupante riguarda la difesa dove ad essere in dubbio sono Lovato e Ceccherini. Entrambe sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno evidenziato i postumi di una distrazione per Lovato e un risentimento al polpaccio per Ceccherini. Entrambe i calciatori vengono monitorati costantemente ma sembra che solo il primo abbia concrete chance di poter essere schierato contro la Strega; più probabile il forfait dell'ex Fiorentina.

Ad essere certamente assente sarà Andrea Favilli: all'attaccante è stata riscontrata una lesione di primo grado alla coscia sinistra che lo terrà ai box nelle prossime settimane.

Nikola Kalinic, invece, sarà in campo contro il Benevento: l'ex attaccante di Roma e Fiorentina è stato tenuto precauzionalmente a riposo in Coppa Italia proprio per averlo al meglio nell'impegno di campionato.

