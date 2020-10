Il Rotonda si assicura De Santis In quattro verso l'epurazione

Prima operazione del presidente onorario Franco Bruno. Il patron del Rotonda ha prelevato in prestito dalla Fidelis Andria il difensore Alessandro De Santis, lo scorso anno alle dipendenze del neotecnico Boncore al Troina. Classe 1999, alto 187 centimetri, può essere impiegato anche da centrale difensivo e due stagioni fa vinse il campionato di serie D girone H con il Picerno. Il difensore sarà a disposizione per la trasferta di Sant'Agata di Militello. Però ci saranno anche degli epurati. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud edizione Basilicata dovrebbero essere in quattro ad andare via: Fioretti, Ruggiero, Alfano e Sposato.