Cagliari, Di Francesco: "Siamo in forma. Bologna squadra di qualità"

È intervenuto in conferenza stampa Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, alla vigilia del match con il Bologna in programma domani sera allo stadio ''Renato Dall'Ara''. Queste le sue parole:

"Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita di domani, ci siamo concentrati sui pregi e i difetti del Bologna, ma soprattutto su quello che dovremo fare noi. Il Bologna porta le conoscenze del suo allenatore, un amico che saluterò con gioia prima della gara.

In attacco hanno giocatori forti come Palacio, che ritengo un eterno giovane, Soriano, per me uno dei trequartisti migliori in Italia, e due esterni di qualità come Orsolini e Sansone.

Andiamo a giocarci la nostra partita, consapevoli di avere una condizione migliore rispetto alle prime uscite e una superiore conoscenza di noi stessi. Siamo reduci dalla vittoria su un Crotone che è stato capace di mettere in difficoltà anche la Juventus, in Coppa invece mi è piaciuto molto il primo tempo, dove abbiamo rischiato poco e manovrato bene".