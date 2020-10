La notizia tanto attesa per i tifosi della Juventus è finalmente giunta: CR7 torna a disposizione.

Il calciatore, dopo ben 19 giorni, ha avuto esito negativo dell'ultimo tampone di controllo e dunque può tornare in campo e riprendere gli allenamenti.

Difficile la sua presenza per la gara di La Spezia, ma conoscendo il campione portoghese scalpiterà per tornare in campo