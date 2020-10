La gara in programma domenica al "Nunzio Fittipaldi" Francavilla-Bitonto sarà disputata a porte chiuse. La società sinnica comunica, inoltre, che, in riferimento a quanto esplicitato dalla LND, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Bitonto Calcio e sulla pagina ufficiale della FC Francavilla.

Ufficio Stampa Fc Francavilla