Benevento. Lapadula convocato per la prima volta dal Perù

Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, è stato convocato dalla nazionale del Perù per le gare contro Cile ed Argentina in calendario per il 14 ed il 18 novembre e valevoli per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022.

E' stato il c.t. peruviano Gareca ad annunciare la presenza del giallorosso nella lista dei convocati in conferenza stampa. La punta ex Milan e Pescara aveva avviato l'iter burocratico per ottenere i documenti utili a rispondere alla chiamata della sua nuova nazionale.

Ricordiamo che Lapadula era sceso in campo una volta anche con l'Italia nella gara amichevole contro San Marino nel 2017 realizzando anche una tripletta. Quella presenza, essendo maturata in un incontro non ufficiale, non gli ha pregiudicato la possibilità di rispondere alla chiamata del c.t. del Perù.