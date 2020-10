Nocerina, un ritorno in attacco: ecco De Julis

L’ASD Nocerina Calcio 1910 comunica agli organi di informazione di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea De Julis, attaccante classe 1993.

Proveniente dalla Torres dove in due gare giocate ha realizzato una rete, cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Ascoli. In carriera ha indossato le casacche della Vis Pesaro, Serpentara Bellegraolevano, Nocerina, L’Aquila, Ostiamare, Sanremese e Trastevere, prima di giungere in Sardegna durante la sessione di mercato estiva.

In rossonero De Julis ha realizzato sei reti in sedici presenze nella stagione 2016/2017 culminata con la vittoria dei playoff del girone G, dopo aver battuto Gravina e Trastevere.

Salvatore Russo – Ufficio Stampa e Comunicazione ASD Nocerina Calcio 1910