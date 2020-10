Inter-Parma, chi sostituirà Lukaku? Perisic in pole, Eriksen dal 1'

Sarà un attacco sicuramente inedito quello dell'Inter che affronterà domani alle 18 il Parma a San Siro, nel match valevole per la sesta giornata di Serie A.

Antonio Conte dovrà rinunciare a Lukaku, che dopo il match di Champions contro lo Shakthar, ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra che non gli permetterà di scendere in campo contro i crociati e probabilmente anche contro il Real Madrid.

Per sostituire il bomber belga, il tecnico nerazzurro dovrà optare per uno tra Perisic e Pinamonti, visto che Sanchez è ancora out e non convocato. Sia il croato che il giovane attaccante under 21, sarà un partner d'attacco atipico per Lautaro Martinez.

A supporto della coppia offensiva agirà con molta probabilità Christian Eriksen, chiamato a tirar fuori le qualità indiscusse che in questa stagione ha sfoggiato solo con la maglia della nazionale danese.