Virtus Francavilla, 1 positivo al Covid in squadra. Il comunicato

Primo caso di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra della Virtus Francavilla. Poco fa la società biancazzurra ha infatti reso noto che a seguito all'ultimo giro di tamponi effettuati, un tesserato è risultato positivo. Questo il comunicato integrale diramato dal club:

"Virtus Francavilla Calcio comunica che in seguito all'ultima serie di tamponi effettuati, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 in un componente del gruppo squadra. La società, a seguito delle disposizioni vigenti, ha già provveduto prontamente all’isolamento fiduciario del tesserato in questione, espletando ogni adempimento previsto dal Protocollo Federale e dalle disposizioni vigenti".