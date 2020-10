La Doria verso il "Derby della Lanterna" con un Candreva in più

Sta svuotando l'infermeria la Sampdoria, nella marcia di avvicinamento a quello che in casa blucerchiata rimane uno degli appuntamenti clou della stagione, l'atteso "Derby della Lanterna" in cui la formazione di Claudio Ranieri sarà chiamata ad affrontare il Genoa per il predominio cittadino. E non sarà una sfida scontata, nonostante l'ottimo momento in campionato dei sampdoriani, che per il calendario saranno padroni di casa al "Ferraris", che permette di giungere alla sfida forti di tre vittorie consecutive che hanno permesso alla Sampdoria di scalare la classifica.

"Il derby - commenta Ranieri nella conferenza stampa pre-gara - è una gara che esula dal resto del campionato e azzera i valori delle squadre, il derby è passione. Quello di Genova è uno dei più passionali che io abbia mai vissuto (e lo dice un allenatore che ha vissuto derby a tutte le latitudini, non solamente in Italia, n.d.r.) ed è un peccato che il pubblico non possa essere allo stadio anche se, visto quello che sta succedendo, è una condizione che bisogna accettare; sappiamo tuttavia che i tifosi ci accompagneranno ugualmente, chi davanti alla tv e chi con l'orecchio attaccato alla radiolina, per spingerci alla vittoria sperando che alla fine possano sorridere".

Chi sorride intanto è proprio il tecnico blucerchiato che, approcciandosi alla stracittadina, potrà disporre di qualche freccia in più al proprio arco essendo riuscito a recuperare Antonio Candreva, che proprio in settimana ha ripreso a lavorare sul campo con la squadra. Difficile prevedere un Candreva in campo fin dal primo minuto a meno di una rifinitura che sciolga ogni dubbio, ma aver recuperato l'esterno ex Inter almeno per la panchina è sicuramente un passo avanti per un gruppo che lamenta ancora le assenze di Ekdal e Gabbiadini, sulla via del recupero ma probabilmente non ancora disponibili per la sfida al "Grifone", primo appuntamento di un faccia a faccia che si ripeterà anche in Coppa Italia dopo il successo genoano sul Catanzaro ottenuto in settimana.