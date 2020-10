Crotone: i convocati di Stroppa per l'Atalanta

Diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Atalanta, in programma oggi allo Scida alle ore 15.00 e valevole per la 6ª giornata della Serie A Tim. Stroppa deve rinunciare allo squalificato Cigarini e all'ex Molina fermo per la positività al Covid-19.

Questi i convocati:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.

Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone, Reca.

Centrocampisti: Benali, Crociata, Rojas, Zanellato, Vulic, Petriccione, Eduardo.

Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias.