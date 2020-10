Bologna-Cagliari: le probabili formazioni

In campo questa sera allo stadio ''Renato Dall'Ara'' Bologna e Cagliari nell'anticipo serale della 6° giornata del campionato di Serie A. Felsinei reduci dal KO di misura in casa della Lazio, sardi dal successo interno per 4-2 ai danni del Crotone.

QUI BOLOGNA - Per il match di questa sera Mihajlovic dovrà fare a meno, oltre a Skov Olsen, Dijks, Medel e Poli, del lungo degente Santander e di Mbaye e Sansone, indisponibili per problemi muscolari. Scelte dunque quasi obbligate per il tecnico serbo che si affiderà al consueto 4-2-3-1. Davanti a Skorupski agiranno De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Hickey, mediana diretta invece da Svanberg e Schouten con davanti Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti a supporto dell'unico terminale offensivo che sarà Palacio.

QUI CAGLIARI - Pochi dubbi invece per Di Francesco, che però a differenza del collega potrà contare su quasi tutti gli effettivi a disposizione. Il tecnico abruzzese pronto a confermare il 4-2-3-1 ammirato nelle ultime uscite. Tra i pali spazio a Cragno, in difesa Zappa e Lykogiannis sugli esterni con Godin-Walukiewicz coppia centrale. A centrocampo spazio a Marin e Rog, davanti invece ballottaggio serrato tra Sottil e Ounas a completare il terzetto, già composto da Nandez e Joao Pedro, che agirà alle spalle di Simeone.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro dell'incontro il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna per l'occasione coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Roberto Avalos di Legnano. Quarto uomo il sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini, mentre in qualità di Var e Avar sono stati designati Banti e Valeriani.

Diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: lhttps://www.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/bologna-cagliari/353062.htm