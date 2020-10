Lazio, Inzaghi pensa al cambio modulo: Muriqi dal primo minuto?

Banco di prova fondamentale per la Lazio, attesa al Grande Torino del capoluogo piemontese per la 6° giornata di Serie A. I biancocelesti giungono alla sfida con un buon filotto di partite da imbattuta. Infatti, le vittorie contro Bologna e Borussia Dortmund e l'ottimo pareggio contro il Club Brugge rappresentano lo scossone tanto richiesto da Simone Inzaghi dopo lo schiaffo rimediato a Genova contro la Sampdoria. Tuttavia, gli aquilotti dovranno stringere i denti poiché diversi calciatori cruciali per il gioco della Lazio sono ai box. Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Strakosha - per citarne alcuni - non potranno essere della sfida e, dunque, il tecnico di Piacenza dovrà inventarsi soluzioni efficienti.

L'ottimo momento di forma di Akpa Akpro è una delle noti lieve e sorprendenti di questo inizio di stagione. Il 28enne di Tolosa, infatti, dopo il goal contro i gialloneri di Dortmund si è ritagliato uno spazio importante che ha saputo sfruttare nel migliore dei modi. Akpa quindi partirà dal primo minuto, affiancato dal sergente Sergej Milinkovic Savic e l'affidabile Parolo. Dalla panchina, per quanto riguarda il reparto di centrocampo, Pereira - neo acquisto dal Manchester United - scalpita e potrebbe rappresentare una carta importante a partita in corso. Simone Inzaghi, dunque, pensa al cambio di modulo per ovviare alle assenze del bomber di Torre Annunziata e il mago spagnolo. Lo schema iniziale, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un 4-3-1-2 con Correa a supporto del "duo pesante" Muriqi-Caicedo.

Quest'ultima coppia, potrebbe presentarsi poche volte durante la stagione ma i diversi impegni di campionato e coppa costringerebbero il tecnico biancoceleste a tale soluzione per concedere eventuali turni di riposo. La novità sarà l'attaccante kosovaro, che avrà l'opportunità di mostrare tutto il proprio valore dal 1'. Il Torino, dall'altra, si presenterà come una squadra affamata di punti. I granata, dopo il punto ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo, hanno cominciato a smuovere la classifica dopo un inizio davvero preoccupate. Marco Giampaolo si affiderà all'onnipresente Belotti per abbattere il muro difensivo degli ospiti ma dovrà rinunciare ancora a Simone Zaza. Si attende spettacolo, dunque, al Grande Torino: entrambe hanno bisogno del bottino pieno.