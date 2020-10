Roma-Fiorentina, Fonseca vorrà difendere l'imbattibilità all'Olimpico

Una Fiorentina agguerrita e affamata di punti farà visita all'Olimpico di Roma per sfidare i giallorossi di Paulo Fonseca. La Viola, infatti, dopo un inizio altalenante vorrà trovare continuità contro una grande del campionato. Dall'altra, i capitolini cercheranno di difendere la propria imbattibilità, sconfitta di Verona persa a tavolino esclusa. Il pareggio interno di Europa League contro il CSKA Sofia ha lasciato l'amaro in bocca ma, è stato evidente il fatto che la priorità del tecnico portoghese fosse il match in programma domenica pomeriggio alle 18:00.

Tuttavia, Fonseca non dovrebbe avere problemi di scelta, dopo l'ampio turnover messo in atto nella seconda giornata di coppa. L'attesa è tutta nell'esito dei tamponi. Infatti, un esito negativo integrerebbe in rosa sia Diawara che Calafiori. Il pericolo numero uno si chiamerà Franck Ribery, recuperato e a disposizione del tecnico di Ascoli Piceno. Il francese è abituato alle pressioni delle grandi sfide, basti osservare la prestazione sontuosa a San Siro contro l'Inter nella seconda giornata di campionato. Il trio di centrocampo sarà composto da Amrabat-Castrovilli-Bonaventura, pacchetto che abbina qualità e sostanza. In difesa, invece, la curiosità sarà tutta su Martinez Quarta. Roma-Fiorentina, dunque, rappresenta uno dei tanti match interessanti per questa sesta giornata di Serie A.