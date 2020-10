Sassuolo, De Zerbi al San Paolo senza Berardi, Caputo e Djuricic

Sono 22 i calciatori convocati da Roberto De Zerbi per la sfida di domani al San Paolo contro il Napoli, valevole per la sesta giornata di Serie A TIM. Problemi di formazione per l'allenatore neroverde che oltre a Magnanelli e Schiappacasse, deve rinunciare anche a Djuricic, Berardi e Caputo. Assenti Toljan e Haraslin, entrambi positivi al Coronavirus, e il lungodegente Romagna. La nota positiva è il recupero di Gregoire Defrel.

I convocati:

PORTIERI

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

63 Stefano TURATI

Stefano TURATI 71 Samuele VITALE

DIFENSORI

2 MARLON

5 Kaan AYHAN

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

17 Mert MÜLDÜR

21 Vlad CHIRICHES

31 Gian Marco FERRARI

35 Stefano PICCININI

Stefano PICCININI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

8 Maxime LOPEZ

14 Pedro OBIANG

23 Junior TRAORE

28 Raul STEAU

68 Mehdi BOURABIA

Mehdi BOURABIA 73 Manuel LOCATELLI

ATTACCANTI