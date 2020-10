Foggia, Marchionni: "Derby molto sentito. Domani servirà coraggio"

È intervenuto in conferenza stampa Marco Marchionni, tecnico del Foggia, alla vigilia del derby con il Bari in programma domani pomeriggio allo stadio "Pino Zaccheria". Queste le sue parole:

"In settimana ci siamo concentrati molto sui concetti che dobbiamo applicare e sugli errori che abbiamo commesso, che sono stati tanti. La squadra deve capire che ora le parole non servono più, servono i fatti e dobbiamo darci tutti una svegliata perché non possiamo commettere più passi falsi.

Il derby di domani so che è un derby molto sentito, a cui tengono tutti. Chi ci deve tenere di più deve essere la squadra, soltanto così possiamo uscire da questa situazione e regalare magari una gioia ai tifosi. Ho vissuto diversi derby e so che queste partite si preparano da sole, ci tiene tutta la città ma allo stesso tempo ci deve tenere tanto il giocatore, perché altrimenti se non hai motivazioni non vai a fare risultato.

Domani dovremo avere coraggio, è finito il tempo delle giustificazioni, adesso dipende solo da noi. Questo trend non può andare avanti, ci deve essere una sterzata e se lo fai già con una squadra come il Bari, acquisti anche mentalità vincente. C'è una sola cosa che dobbiamo fare: essere coraggiosi e affrontare la gara come se fosse l'ultima. Mercato? Non so se è chiuso, col direttore siamo in sintonia su quello che può servire, è normale che se ci sarà qualche occasione non ce la lasceremo sfuggire".