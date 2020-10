Roma, Fonseca: "Siamo una squadra diversa, faremo sicuramente meglio"

Obiettivo settimo risultato utile consecutivo per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in programma all'Olimpico alle 18:00, ha analizzato l'avversario rilasciando, successivamente, qualche dichiarazione sulla disposizione in campo dei giallorossi. Innanzitutto, le condizioni di Smalling: "Chris non ha giocato tutta la partita contro il Cska Sofia, vedrò domani se sarà pronto". Dunque, pochi indizi ma grandi possibilità che il centrale inglese possa giocare uno spezzone di gara. Poi, una dichiarazione sul campionato in generale: "Juventus e Inter, certamente, sono le principali candidate a vincere il tricolore ma la Roma vorrà disputare un ottimo campionato facendo meglio dell'anno scorso".

Dichiarazioni decise e consapevoli poiché Fonseca sa che la sua rosa ha del potenziale e di conseguenza sarà l'interpretazione dell'intera stagione e l'approccio alle singole partite a fare la differenza. Parentesi sui recuperi: "Carles Perez ha lavorato individualmente ma ha recuperato e dunque sarà a disposizione per domani" ha sottolineato Fonseca. Le parole chiave della conferenza sono state "lavoro" e "migliorare" che, spesso e volentieri, si completano a vicenda. Infatti, il tecnico portoghese ha evidenziato l'aspetto secondo cui per raggiungere determinati risultati bisogna aumentare la mole di lavoro. Una filosofia obbligatoria da prendere in considerazione per migliorare sotto diversi aspetti. Tuttavia, concentrandosi sugli avversari, non poteva non essere citato Ribery così come tutti quei calciatori etichettati "vecchietti" in grado di fare ancora la differenza: "In Italia si vede alla qualità e non all'età. In alcuni paesi, raggiunta la soglia dei 30 anni, i calciatori vengono etichettati come anziani. Se le condizioni fisiche sono ottimali, fai ancora la differenza".

L'auspicio, infine, del tecnico giallorosso è quello di vedere una Roma matura e fiduciosa nei propri mezzi. "Siamo una squadra diversa rispetto alla passata stagione" ha concluso. In effetti, è così: una Roma in work in progress ma efficiente, osservando le ultime prestazioni, una squadra che diverte e allo stesso tempo risulta concreta.